Propozycja przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada dodanie do art. 34 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.; dalej: u.o.z.) ust. 4a–4c, które nakładają na podmioty prowadzące ubojnie obowiązek rejestracji obrazu (w formie cyfrowej) w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ich ogłuszania i wykrwawiania. Obraz ma być rejestrowany przez wszystkie dni w roku przez całą dobę. Musi być opisany i przechowywany w taki sposób, by możliwe było ustalenie, kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób wykonywał czynności związane z ubojem zwierząt.

„Dodatkowe wyposażenie ma na celu zwiększenie nadzoru nad procesem wyładunku zwierząt przywiezionych do ubojni oraz kontroli nad postępowaniem ze zwierzętami przeznaczonymi do uboju. Wprowadzenie tego rozwiązania jest spełnieniem postulatów zarówno organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jak i tych skupiających rolników oraz hodowców zwierząt gospodarskich” – czytamy w uzasadnieniu projektu.