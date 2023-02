Europejskie Standardy Raportowania Niefinansowego obejmują wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Pierwsze raportowanie zgodnie z tymi standardami będzie dotyczyło 2024 r., co oznacza, że firmy już muszą się przygotowywać, by w raporcie mogły wykazać, że dochowują standardów np. w kwestiach ochrony środowiska. Choć początkowo ESRN obejmą teoretycznie tylko największe firmy (powyżej 500 pracowników), to w praktyce również ich mniejszych kooperantów.