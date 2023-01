Przypomnijmy: dostawcy internetu mają oferować abonentom bezpłatny, skuteczny i prosty w obsłudze mechanizm blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci. Mają go też promować wśród klientów. Ze swoich działań będą rozliczani przez ministra ds. cyfryzacji, przy ewentualnym wsparciu UKE. Za naruszenie przepisów ma grozić kara do 3 proc. przychodu i do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia dla osoby zarządzającej. Dostęp do porno mają też blokować miejsca udostępniające publiczną sieć wi-fi (też pod rygorem kary do 3 proc. przychodu).