Problemy Strabag AG są spowodowane zmowami przetargowymi, do jakich dochodziło na rynku austriackim w latach 2002-2017. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt firm , a zakazane prawem porozumienia miały objąć ponad 1100 przetargów, z których eliminowano konkurencję. Przyznała to zresztą sama firma, która przystąpiła do programu łagodzenia kar.