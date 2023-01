Nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej: ustawa) wprowadziła do porządku prawnego dotychczas nieskodyfikowaną umowę rezerwacyjną, której przedmiotem jest zobowiązanie dewelopera do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego. Jednak ustawodawca dość niefortunnie wskazał katalog umów, które mogą być poprzedzone umową rezerwacyjną, a których enumeratywne wyliczenie zawarte zostało w art. 29 ust. 1. O dziwo, nie są to wszystkie umowy, co do których ustawa nakazuje stosowanie jej przepisów . Pominięte zostały bowiem umowy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy. W konsekwencji umowa rezerwacyjna nie może zostać zawarta np. dla umowy przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego, nawet jeśli ta umowa będzie zawierana razem z umową deweloperską ‒ mimo że zgodnie z art. 2 ust. 2 stosuje się do niej reżim ustawy. Jeżeli zatem nabywca chce zarezerwować nie tylko lokal mieszkalny, lecz także miejsce postojowe lub komórkę lokatorską, które będą sprzedawane jako udział w odrębnym lokalu użytkowym (oczywiście w ramach tego samego co lokal mieszkalny przedsięwzięcia deweloperskiego), to nabywca nie może dokonać rezerwacji tego miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej w ramach umowy rezerwacyjnej.