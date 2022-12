Dzięki przeniesieniu licytacji komorniczych do internetu może w nich brać udział znacznie więcej uczestników, niż by to było fizycznie możliwe w budynku sądu . W dodatku stacjonarne licytacje rzadko kiedy ściągają chętnych do zakupu spoza regionu, podczas gdy w e-licytacji organizowanej np. przez komornika z Rzeszowa może wziąć udział bez wychodzenia z domu mieszkaniec Szczecina. I rzeczywiście możliwości techniczne, jakie daje sieć, coraz częściej przekładają się na większe zainteresowanie. Tyle że nawet uczestnictwo kilkuset licytantów (jak np. w licytacjach dzieł sztuki, koni czy zabytków) nie oznacza wyższych cen uzyskiwanych ze sprzedaży. Wszystko dlatego, że licytujący czekają ze złożeniem oferty do ostatnich minut trwania licytacji, tym samym utrudniając, a czasem nawet uniemożliwiając przebicie oferty.