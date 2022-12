Ewa Jankowska, prezes PASMI – Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty, krytycznie ocenia ten pomysł. Jej zdaniem nadzór nad obrotem pozaaptecznym jest obecnie adekwatny do wielkości tego rynku (ok. 6 proc. całej sprzedaży). Co więcej, po planowanym wzmocnieniu struktur inspekcji farmaceutycznej stanie się on jeszcze efektywniejszy. Resort zdrowia podaje jednak, że w ciągu ostatnich pięciu latach inspekcja była w stanie skontrolować zaledwie 0,2 proc. wszystkich placówek obrotu pozaaptecznego.