Korzystanie ze środowiska przez naszą firmę (wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej) ma charakter ciągły i z technicznego punktu widzenia nie powinno zostać przerwane. Jednak pozwolenie na taką działalność jest wydawane co do zasady na czas określony. Czy jego nieprzedłużenie w terminie spowoduje, że prowadzona przez nas działalność będzie nielegalna?

W trakcie wykonywania danego rodzaju działalności konieczność wielokrotnego uzyskiwania pozwolenia ‒ albo inaczej rzecz ujmując, przedłużania dotychczasowego – występuje wielokrotnie. Zgodnie z art. 188 ust. 1 prawa ochrony środowiska (dalej: p.o.ś) pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 400 ust. 1‒3 prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony (nie dłuższy niż 30 lat), liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Warto wiedzieć, że pozwolenie wodnoprawne: Opłaty podwyższone