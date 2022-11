Sprawa dotyczyła przetargu zorganizowanego przez dwa włoskie przedsiębiorstwa publiczne zapewniające transport miejski. Planowano w nim kupić części zamienne autobusów Iveco. Zgodnie z zasadą obowiązującą przy zamówieniach publicznych poza oryginalnymi częściami dopuszczono również rozwiązania równoważne, przy czym wyłącznie wówczas, jeśli przeszły one homologację. Firma, która chciała zaproponować zamienniki, próbuje przed włoskimi sądami dowieść, że wymóg dotyczący homologacji był nieuprawniony i powinno wystarczyć oświadczenie wykonawcy o równoważności z homologowaną oryginalną częścią. We wniosku prejudycjalnym skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej włoski sąd poprosił o rozstrzygnięcie, czy zamawiający może dopuścić oferty z częściami zamiennymi, które są produkowane przez inne firmy niż producent autobusów i nie mają świadectw homologacyjnych.