W liście organizacje twierdzą, że „korporacyjny establishment podjął kolejną próbę osiągnięcia celu w postaci przejęcia kontroli nad rynkiem aptecznym. Przedstawił zapisy, mające po raz kolejny doregulować tzw. Aptekę dla aptekarza, sprowadzające się do (...) likwidacji tysięcy aptek w Polsce, a co za tym idzie, pozbawienie pacjentów dostępu do nich i utraty pracy przez farmaceutów”. Zdaniem sygnatariuszy nie warto otwierać kolejnego frontu aptekarskiej wojny, gdy zbliża się następna fala pandemii.