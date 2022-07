Tu nie chodzi tylko o instytucje finansowe, bo podmiotów zobowiązanych do weryfikacji swoich klientów zgodnie z procedurami AML/CFT (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu) jest więcej - zaliczają się do nich choćby doradcy podatkowi czy w niektórych wypadkach adwokaci i radcowie prawni. Ale faktycznie instytucje finansowe, w tym zwłaszcza banki czy domy maklerskie, z racji sprawowanego nad nimi nadzoru i ryzyka utraty zezwolenia podchodzą do tego tematu szczególnie poważnie.