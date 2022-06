Co do zasady nazwy geograficzne wskazują na miejsce, skąd pochodzi produkt, i jako takie nie posiadają zdolności odróżniającej dla towarów . Urząd Patentowy RP kwalifikowałby takie zgłoszenie nazwy geograficznej jako znak rodzajowy (czyli nienadający się do wskazania pochodzenia z konkretnego przedsiębiorstwa), a czasem wręcz jako znak towarowy mylący (np. gdyby nazwa nie była prawdziwa, bo de facto produkcja odbywałaby się w innym miejscu lub też gdyby inny region o zbieżnej nazwie słynął z wyrobu takich samych lub podobnych towarów).