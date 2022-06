Dane z polskiego rynku zamówień publicznych za I kw. tego roku są wyjątkowo optymistyczne. Ogłoszono prawie 34 tys. zamówień, co oznacza wzrost o ponad 20 tys. ogłoszeń w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Jest ich też o prawie 6 tys. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. To oczywiście doskonała wiadomość dla przedsiębiorców ubiegających się o publiczne zamówienia - będą mieć więcej zleceń. Powody tego skokowego wzrostu nie muszą już jednak napawać aż tak dużym optymizmem.