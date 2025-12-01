„To najważniejszy i najcenniejszy zwrot zrabowanych obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii Polski” - podkreśla MKiDN w komunikacie.

W trakcie konsultacji międzyrządowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała stronie niemieckiej dziewięć wniosków restytucyjnych obejmujących 35 utraconych zabytków.

Bezcenne zabytki wracają do Polski

„Historyczny dzień! Polska odzyskuje od Niemiec bezcenne polsko-krzyżackie archiwa zrabowane podczas wojny. Do Polski wraca też głowa świętego Jakuba Starszego – fragment rzeźby z XIV w. - skradziona już po wojnie. To faktyczny przełom w toczonych od 1948 r. rozmowach o zwrocie zrabowanych dzieł” - powiedziała ministra Cienkowska, cytowana przez MKiDN.

Niemcy przyspieszą procedowanie wniosków o restytucję

Jak dodała, otrzymała od pełnomocnika niemieckiego rządu ds. kultury i mediów, ministra Wolframa Weimera gwarancję przyspieszenia procedowania kolejnych wniosków.

Cienkowska podziękowała zespołowi restytucji MKiDN, premierowi Donaldowi Tuskowi, wicepremierowi Radosławowi Sikorskiemu oraz zespołom Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odzyskane zabytki. Jak wyglądają

Rzecznik rządu Adam Szłapka opublikował w serwisie X wpis dotyczący odzyskanych zabytków razem z ich zdjęciem.