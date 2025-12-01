Projekt rozporządzenia Rady Ministrów o Pełnomocniku rządu ds. G20 opublikowany na RCL

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uczestnictwa Polski w pracach Grupy G20. Rozporządzenie ma na celu usprawnienie przygotowań Polski do udziału w jednym z najważniejszych globalnych forów gospodarczych i politycznych.

Przypomnijmy, Grupa G20 (ang. Group of Twenty) to międzynarodowe forum zrzeszające największe gospodarki świata – zarówno rozwinięte, jak i wschodzące – które łącznie odpowiadają za większość światowego PKB i handlu. Celem G20 jest koordynacja polityk gospodarczych i finansowych państw członkowskich w celu zapobiegania globalnym kryzysom, wspierania stabilności finansowej oraz promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego na świecie.

Polska w G20 – historyczny moment

Dotychczas Polska uczestniczyła w szczycie G20 tylko raz – w 2017 roku, kiedy kraj reprezentował premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Baden-Baden. Przełom nastąpił 3 września 2025 r., po rozmowie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W jej wyniku Polska otrzymała oficjalne zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w 2026 r. w Miami na Florydzie. Od 1 grudnia 2025 r. Stany Zjednoczone obejmą roczne przewodnictwo w grupie, co dodatkowo podkreśla znaczenie nadchodzących przygotowań.

Powołanie Pełnomocnika rządu ds. G20 w celu koordynacji przygotowań Polski do amerykańskiej prezydencji 2025

Projekt przewiduje powołanie Pełnomocnika, którym zostanie sekretarz lub podsekretarz stanu w MSZ. Zadaniem pełnomocnika będzie przygotowanie wewnątrzkrajowe oraz prowadzenie spójnej współpracy z partnerami międzynarodowymi, w tym prezentacja polskich argumentów i stanowiska w pracach G20, z uwzględnieniem amerykańskiej prezydencji rozpoczynającej się 1 grudnia 2025 r.

Zakres obowiązków Pełnomocnika rządu ds. G20 w administracji publicznej i MSZ

Do głównych zadań pełnomocnika należy koordynacja działań administracji rządowej związanych z udziałem Polski w G20, współpraca z przedstawicielami prezydencji grupy oraz nadzór nad działalnością polskich placówek dyplomatycznych. Pełnomocnik będzie także nadzorował opracowywanie dokumentów rządowych dotyczących G20.

Horyzontalna współpraca administracji RP w przygotowaniach do udziału Polski w G20

Działania związane z zaangażowaniem Polski w G20 mają charakter horyzontalny – obejmują współpracę między organami administracji rządowej, Prezydentem RP, parlamentem, samorządami, organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi i środowiskami eksperckimi. Regularne kontakty z rządami państw członkowskich G20 oraz organizacjami międzynarodowymi będą kluczowe dla skutecznej reprezentacji Polski.

Nadzór Rady Ministrów i obsługa MSZ w kontekście pełnomocnika ds. G20

Organy administracji rządowej mają obowiązek współdziałania z Pełnomocnikiem. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Rada Ministrów, w tym poprzez coroczne sprawozdania oraz bieżące informowanie o zagrożeniach w realizacji zadań. Obsługę pełnomocnika zapewnia MSZ, a wydatki związane z jego działaniem będą pokrywane z budżetu resortu.

Wejście w życie rozporządzenia RM i szybkie przygotowania Polski do G20

Projekt przewiduje wejście w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, co pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z udziałem Polski w G20.