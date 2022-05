Chciałem zakupić na licytacji komorniczej maszynę do firmy. W dniu licytacji, 12 kwietnia, wpłaciłem do komornika jedną piątą ceny (4 tys. zł z 20 tys. zł ). Pozostałą część miałem uiścić następnego dnia. Zrobiłem przelew 13 kwietnia, ale dotarł na konto komornika 14 kwietnia. Wobec tego oświadczył on, że wpłata miała miejsce po terminie, więc przetarg będzie wznowiony bez mojego udziału. Czy komornik miał rację?

Z opisu wynika, że przedsiębiorca brał udział w licytacji ruchomości zajętej przez komornika w ramach postępowania egzekucyjnego, które uregulowano w art. 844 i nast. kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Zasady licytacji ruchomości