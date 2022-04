Do tej pory wielu inwestorów powstrzymywało się przed nabyciem apteki zagrożonej cofnięciem zezwolenia. Gdyby bowiem doszło do tego już po sfinalizowaniu transakcji , nowy właściciel nie mógłby otworzyć nowej placówki. Nie mógłby również uzyskać przeniesienia zezwolenia przez okres co najmniej trzech lat. Przejęcie niewłaściwie prowadzonej apteki mogło więc w praktyce zamknąć drogę do otwarcia jakiejkolwiek innej. Po dwóch niedawnych wyrokach WSA sytuacja może się jednak diametralnie odmienić.