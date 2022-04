Celem wniesionych petycji było zwiększenie bezpieczeństwa aptekarzy w związku z coraz liczniejszymi przypadkami agresji ze strony niektórych pacjentów. Jak informowaliśmy na łamach DGP, najwięcej takich konfliktów związanych jest z niechęcią do stosowania się przez część osób do obostrzeń sanitarnych - przede wszystkim do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Część awantur związana jest również z kłopotami z realizacją e-recept bądź ważnością certyfikatu szczepień. Niektóre takie zdarzenia prowadzą nawet do rękoczynów.