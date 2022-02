Weźmy pop-upy, które atakują nas, gdy chcemy wejść na stronę internetową. Są tak zaprojektowane, że większość ludzi odgania się od nich, klikając w pole „zgadzam się”, choć tak naprawdę nie wiedzą nawet, na co się godzą. Ale serwisom internetowym to wystarcza: interpretują owo zirytowane kliknięcie jako zgodę na śledzenie przez dziesiątki czy nawet setki zewnętrznych firm, po to, by dostosować przekaz reklamowy. Chcę podkreślić, że w tym polowaniu na kliknięcie użytkownika nie chodzi o wyłudzenie zgody na reklamę serwowaną przez stronę, na której wyświetla się pop-up. To byłby o wiele mniejszy problem. Stawką jest możliwość śledzenia nas przez setki nieznanych nam firm, które później spekulują naszymi danymi na giełdach reklamowych. Nowe regulacje uderzą więc nie tyle w same serwisy internetowe, co w tych wszystkich spekulantów i pośredników z branży reklamy digitalowej. Z tymi firmami nie tylko nie mamy żadnych bezpośrednich relacji - najczęściej nie wiemy nawet o ich istnieniu!