Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych nie jest niczym nowym. Został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm., dalej: ustawa AML), która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (dalej: dyrektywa AML IV).

Obowiązkiem dokonywania zgłoszeń do tego rejestru były jednak objęte głównie spółki prawa handlowego, z wyłączeniem spółek partnerskich i publicznych. Nowelizacją ustawy AML dodano jednak wiele podmiotów, do których zaliczono spółdzielnie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki i spółdzielnie europejskie, wyłączone wcześniej spółki partnerskie, organizacje pozarządowe, czyli właśnie fundacje i stowarzyszenia rejestrowe, a nawet obce dla polskiego sytemu prawnego trusty. Choć wymienione podmioty nie musiały do tej pory dokonywać zgłoszenia do CRBR, mogły podlegać procesowi identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, gdy stawały się klientami instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy AML. Już wtedy rysowały się pewne wątpliwości w stosunku do beneficjentów w NGO.

W przypadku stowarzyszeń należy uznać, że właściwymi do zgłoszenia będą osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, a zatem członkowie zarządu. Ustawa AML przewiduje bowiem, że w przypadkach gdy ustalenie beneficjenta rzeczywistego jest niemożliwe według kryteriów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, to właśnie osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze będą podlegały zgłoszeniu. Ten brak możliwości wskazania beneficjenta musi być jednak możliwy do udokumentowania oraz dotyczy przypadków, kiedy nie stwierdzono podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Chociaż faktycznie w stowarzyszeniach funkcjonują ilości głosów, to jednak z uwagi na ustawowy wymóg posiadania przez nie co najmniej siedmiu członków (oraz to, że głosów nie wolno w żaden sposób statutowo uprzywilejować) zakłada sie, że żaden z nich nie będzie miał więcej niż 25 proc. głosów.