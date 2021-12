Prawnicy przestrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem. Doktor Małgorzata Świeca, radca prawny, certyfikowany ekspert ds. zgodności i prezes zarządu Clinic of Compliance sp. z o.o., wskazuje, że dotychczasowa niewielka liczba wszczętych postępowań i nałożonych kar pieniężnych może być spowodowana faktem, że jest to relatywnie nowy instrument, z którym były poważne kłopoty aż do 15 maja 2021 r. (kiedy to weszła w życie nowelizacja z 30 marca 2021 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2021 r. poz. 815 ze zm.). Kary za brak wpisu do CRBR pozostawały wcześniej w sferze teorii, ponieważ brakowało organu mającego kompetencje do ich nakładania. Nie było też sankcji za podanie w zgłoszeniu do CRBR informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.