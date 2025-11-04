W czwartek sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych ma zająć się wnioskiem Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu b. szefowi MS, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, także o jego zatrzymanie i aresztowanie w związku z nadużyciami przy dotacjach z Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek do Sejmu przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

Jakie zarzuty może usłyszeć Ziobro?

Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

We wtorek Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest prawnie wadliwy, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba, co - jego zdaniem - czyni go nieskutecznym. Ziobro - wraz z byłym swoim zastępcą w resorcie sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Warchołem - przekonuje, że szef zespołu śledczego nr 2 prok. Piotr Woźniak, który podpisał się pod wnioskiem o uchylenie immunitetu, „przywłaszczył sobie funkcję” Prokuratora Krajowego i działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

„Skierowany do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry wprost i literalnie wskazuje, że wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy (...). Tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Pan Piotr Woźniak” - czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia do prokuratury, które w imieniu klubu parlamentarnego PiS, złożyli Ziobro z Warchołem.

„Piotr Woźniak jest co najwyżej prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i z całą pewnością nie pełni funkcji I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego albowiem funkcję tę pełni - co oczywiste - prokurator Dariusz Barski” - podkreślono. Dodano, że dokument skierowany do Sejmu, choć podpisany przez prok. Woźniaka, ma - zdaniem m.in. Ziobry - fałszywie wskazywać, że pełni on funkcję I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego, co stanowi poświadczenie nieprawdy.

Ziobro krytykuje wniosek o immunitet. Prokuratura Krajowa wyjaśnia rolę podpisu Woźniaka

Ziobro z Warchołem, którzy swoim zawiadomieniem poza prok. Woźniakiem objęli także szefa MS, prokuratora generalnego, wskazali też, że dowodem w tej sprawie jest nagłówek w górnej lewej części wniosku o uchylenie immunitetu, właściwy wyłącznie pismom sygnowanym przez Prokuratora Krajowego, jak również zamieszczone poniżej oznaczenie: „Wnioskodawca: Prokurator Krajowy”.

W odpowiedzi przesłanej PAP rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak wskazał, że w nagłówku wniosku wskazano, że wnioskodawcą jest Prokurator Krajowy, czyli szef jednostki organizacyjnej prokuratury, która prowadzi postępowanie, i z której został skierowany wniosek (tj. Prokuratury Krajowej).

„Jest to osoba kierująca daną jednostką i reprezentująca ją na zewnątrz. Wskazanie w nagłówku wniosku »Prokurator Krajowy« stanowi oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, z której pochodzi wniosek, i w której prowadzone jest postępowanie. Nie oznacza to, że dokument podpisał sam Prokurator Krajowy – wniosek podpisał prokurator prowadzący sprawę (Piotr Woźniak), działający w imieniu Prokuratora Krajowego” - podkreślił prok. Nowak.

Rzecznik PK zwrócił także uwagę, że również w treści wniosku jego autor, czyli prok. Piotr Woźniak, nie twierdzi, że pełni funkcję Prokuratora Krajowego.

„Przepisy nie wymagają, aby taki wniosek był podpisany przez Prokuratora Krajowego – każdy prokurator może sporządzić i podpisać wniosek o uchylenie immunitetu posła. Natomiast zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wniosek taki składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, co nastąpiło” - przypomniał prok. Nowak. Dodał też, że we wtorek do Prokuratury Krajowej wpłynęły dwa zawiadomienia klubu parlamentarnego PiS, reprezentowanego m.in. przez Zbigniewa Ziobrę, które zostały przekazane do rozpoznania Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie trafił za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. (PAP)