W podanym wyżej postanowieniu sądu przyjęto pewne istotne założenia. Po pierwsze, wskazano, że wniosek o zawieszenie egzekucji połączony z odstąpieniem od zajęcia egzekucyjnego należy traktować jak wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości. Po drugie, zwrócono uwagę, że celem postępowania egzekucyjnego jest wyegzekwowanie należności wierzyciela objętej tytułem wykonawczym, a jest to możliwe jedynie poprzez odnalezienie, a następnie zajęcie określonych składników majątkowych należących do dłużnika. Nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego świadczenia pieniężnego ze składników innych niż składniki majątkowe dłużnika. Po trzecie, podkreślono, że „(…) żądanie wierzyciela zaniechania prowadzenia egzekucji ze wszystkich składników majątkowych dłużnika, tj. w istocie żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego co do wszystkich składników majątku dłużnika, pozbawia to postępowanie egzekucyjne racji bytu, nie mówiąc już o niecelowości dalszego prowadzenia takiego postępowania”. Finalnie sąd stwierdził, że komornik postąpił prawidłowo, umarzając postępowanie egzekucyjne w całości w trybie art. 825 pkt 1 k.p.c.