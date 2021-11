- Od czasu złożenia oferty w przetargu na dostawę artykułów biurowych cena papieru do drukarek wzrosła o 30 proc. Firma nie wie teraz, co ma zrobić, bo jeśli zacznie realizować umowę, to będzie musiała dokładać do interesu. Rentowność przy takich dostawach wynosi góra 10 proc. - relacjonuje Artur Wawryło, ekspert z Kancelarii Zamówień Publicznych.