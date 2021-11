Z powyższych regulacji należy wnioskować, że w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert wadium powinno być zwrócone przez gminę nie później niż siedem dni od złożenia wniosku przez spółkę. Co istotne, jest to przepis szczególny wobec unormowań kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Owszem art. 244 w zw. z art. 237 par. 1 k.p.a. przewidują termin miesięczny na rozpoznanie wniosku, ale jest to przepis ogólny, stosowany do tych pism/wniosków, które nie zostały objęte materią innych regulacji prawnych.