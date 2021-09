Jeden z przedsiębiorców z branży hotelarskiej zdecydował się pozwać Skarb Państwa na ok. 660 tys. zł. Koszty sądowe zostały wyliczone na niemal 33 tys. zł. Przedsiębiorca wnioskował o zwolnienie go z nich w całości. Argumentował, że ponosi straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , a opłacenie kosztów sądowych naraziłoby nie tylko jego samego i jego rodzinę, ale również pracowników na brak możliwości pokrywania wszystkich niezbędnych wydatków. Ponoszone co miesiąc koszty oszacował na ok. 33 tys. Zaliczały się do nich zobowiązania kredytowe, opłacanie mediów i leasingu.