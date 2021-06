– Należałoby np. dookreślić zasady składania korekt sprawozdań albo to, jaki kurs walutowy stosuje się do obliczenia zaległych zobowiązań w walutach obcych – wymienia.

Z kolei Niedużak zwraca uwagę na to, że przekazane do ministerstwa raporty o praktykach płatniczych przedsiębiorstw pokazują, że 40 proc. firm zalega z zapłatą w znaczącej skali – opóźnienia dotyczą co najmniej jednej piątej ich zobowiązań. Z kolei 17 proc. firm spóźnia się z zapłatą co najmniej połowy swoich zobowiązań. Nieterminowość na poziomie co najmniej 80 proc. zobowiązań zgłosiło natomiast 3 proc. firm. – Opóźnienia mają niestety często charakter przewlekły. Przykładowo 8 proc. firm zwleka z zapłatą 120 dni – dodaje.