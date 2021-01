Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorcy chcący wypromować swoją działalność poprzez konkursy organizowane w mediach społecznościowych nie mogą wybrać modelu promocji opartego na najprostszych zadaniach dla uczestników. Grozi im za to bowiem wielotysięczna kara od skarbówki.

Zdaniem NSA warunkiem koniecznym uznania konkursu za loterię promocyjną jest nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Tu więc jest zgoda z WSA. Ale już pojęcie nabycia innego dowodu potwierdzającego udział w grze musi być rozumiane na gruncie języka potocznego, bo ustawa nie definiuje tego pojęcia. „Skoro tak, to «nabycie» musi być rozumiane szeroko, a więc w oderwaniu od kontekstu, jaki przypisuje się temu terminowi na gruncie języka prawnego, na gruncie którego «nabyć to otrzymać coś na własność, płacąc za to». Przyjąć należy, że «nabycie», o jakim stanowi art. 2 ust. 1 pkt 10 u.g.h., to «uzyskanie czegoś lub zdobycie»” – wskazał NSA w uzasadnieniu, które niedawno zostało opublikowane.

Z wyrokiem NSA nie zgadza się Olgierd Rudak, redaktor naczelny Czasopisma Lege Artis, które jako pierwsze poinformowało o wyroku. Prawnik wskazuje, że nawet jeśli cywilistycznie „nabycie” oznacza także nabycie tytułem darmym, to przecież istotą hazardu jest nie tylko element losowy, lecz także ryzyko, postawienie czegoś, co można przegrać.

– Wydaje mi się to dość logiczne – skoro definicja loterii promocyjnej mówi, że chodzi o „nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze”, to przecież trudno oczekiwać, by ten towar był rozdawany – zauważa Rudak. I dodaje, że w tym wypadku wykładnia literalna chyba przegrywa z istotą regulacji, zatem rację należałoby przyznać WSA. Taka zresztą była też intencja ustawodawcy, gdy tworzył przepisy. Potrzeba uzyskania zezwolenia na organizowanie gier hazardowych, w tym loterii, podyktowana była tym, że uczestnik może coś stracić. Niezbędna zatem jest państwowa kontrola nad organizatorem gry, choćby po to, aby nie kusiła go np. praktyka pobierania pieniędzy za losy i nierozstrzygania konkursów.