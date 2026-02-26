Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jest już gotowy do konsultacji – wynika z informacji ministerstwa. Propozycja zakłada ponad 60 zmian w wymogach, które musi spełnić obiekt hotelarski, aby otrzymać określoną kategorię, a te – przypomnijmy – nadają urzędy marszałkowskie. Celem jest ograniczenie zbędnych obowiązków, rezygnacja z niektórych wymogów lub ich złagodzenie, m.in. technicznych – tak, aby dostosować wymogi kategoryzacyjne do współczesnych realiów. Jednocześnie zmiany uwzględniają potrzebę ochrony środowiska i dynamiczny rozwój nowych technologii, które w coraz większym stopniu kształtują sposób świadczenia usług w sektorze.

Jakie zmiany dla hoteli, moteli i kempingów proponuje projekt rozporządzenia

Ministerstwo proponuje złagodzenie niektórych wymogów w zakresie instalacji, m.in.

z katalogu obowiązkowego wyposażenia pokoi hotelowych mają zniknąć elementy, które w obecnych czasach nie mają już istotnego znaczenia dla komfortu gości, m.in. instalacje do odbioru programów radiowych oraz faksy;

w hotelach najwyższych kategorii nie będzie obowiązku instalowania telefonów w łazienkach,

hotelach i motelach pięciogwiazdkowych - usunięcie wymogu wyposażenia w wagę osobową w ramach wyposażenia uzupełniającego węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych.

Resort postanowił wykreślić wybrane, przestarzałe wymogi techniczno-budowlane, np. proponuje:

rezygnację z obowiązku posiadania górnej osłony nad podjazdem w hotelach i motelach czterogwiazdkowych.

w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych wystarczy parking monitorowany zamiast obowiązkowego całodobowego parkingu strzeżonego.

Proponowana jest też zmiana sposobu liczenia powierzchni pokoi hotelowych, np. możliwe będzie odstępstwo do 10 proc. od wymaganej powierzchni mieszkalnej pokoju, pod warunkiem zachowania jego funkcjonalności.

Ponadto zrezygnowano z części wymaganego drobniejszego wyposażenia:

zamiast wody butelkowanej hotel będzie mógł oferować wodę filtrowaną (obecnie wymagana jest butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju);

zamiast obowiązkowych egzemplarzy prasy drukowanej dopuszczona zostanie sprzedaż i dostęp do prasy w formie cyfrowej;

część drobnego wyposażenia będzie mogła być dostępna w recepcji zamiast w pokoju.

Dodatkowo w kategoryzacji mają być wprowadzone wymogi uwzględniające rozwiązania, które już dziś są rynkowym standardem, m.in.:

w hotelach trzygwiazdkowych zamiast utrzymywania recepcji czynnej przez 24 godziny na dobę dopuszczalne będzie wprowadzenie możliwości całodobowego, samodzielnego zameldowania i wymeldowania;

w hotelach i motelach wprowadzony zostanie obowiązek dostępu do Internetu przez sieć Wi-Fi w pokojach i częściach ogólnodostępnych;

dopuszczalne będzie przyjmowanie płatności mobilnych jako alternatywy dla kart płatniczych.

Zmiany obejmą także kempingi – planowane jest m.in. wprowadzenie monitoringu oraz zastąpienie wymogu odbioru programów radiowych dostępem do sygnału Wi-Fi.

Projekt rozporządzenia o hotelach – konsultacje i dalsze etapy prac

Projekt ma trafić do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w piątek 27 lutego. Mają one potrwać 21 dni - będzie to czas na zgłaszanie propozycji korekt, m.in. przez przedsiębiorców i organizacje branżowe.

Przypomnijmy: kategoryzację prowadzi marszałek województwa. To on nadaje kategorię hotelom, motelom i innym obiektom (gwiazdki), zmienia kategorię, cofa ją, gdy obiekt nie spełnia wymagań, a także prowadzi ewidencję obiektów.