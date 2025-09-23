Egipt zdecydował się na zamknięcie aż sześciu często uczęszczanych przez turystów hoteli, przekazała Wirtualna Polska. Władze kraju nie będą ewakuować turystów przebywających na wakacjach w hotelach. Obiekty mają zostać zamknięte w momencie, gdy obecne rezerwacje dobiegną końca i przebywające w hotelach osoby zakończą swój wypoczynek.

Egipt zamyka hotele, powodem naruszenie standardów sanitarnych

Chociaż resort turystyki nie opublikował listy hoteli przeznaczonych do zamknięcia, czego powodem ma być chęć uniknięcia roszczeń gości, którzy z urlopu w nich już skorzystali, to powodem ma być rażące naruszenie zasad sanitarnych w obiektach.

Ministerstwo Turystyki i Starożytności powołało specjalną komisję, która od dłuższego czasu bada standardy sanitarne w obiektach turystycznych zlokalizowanych w Egipcie. W wyniku kontroli zamknięto aż 6 hoteli, kolejnych 15 jest już na cenzurowanym i muszą pilnie nadrobić zaległości w czystości i jakości obsługi, a 40 musi znacząco poprawić jakość. Jeżeli hotele te nie naprawią wskazanych przez komisję zaległości, nie będę mogły funkcjonować w sezonie zimowym.

Wśród najczęściej wykazywanych przez komisję naruszeń wystąpiły:

Niski poziom higieny.

Nie spełnianie wymogów bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i podawania żywności turystom.

Placówki medyczne funkcjonujące w niewłaściwy sposób.

Brakujące wymagane licencje na prowadzenie działalności.

Polacy w Egipcie

Według danych Egipskiego Urzędu ds. Turystyki w 2024 roku Egipt odwiedziło około 850 tysięcy Polaków. Najpopularniejsze miejscowości turystyczne nad Morzem Czerwonym w Egipcie to Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam, El Gouna, Makadi Bay, Soma Bay, Sahl Hasheesh i Safaga.