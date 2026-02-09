Takie postępowanie w dużych firmach może jednak potrwać nawet sześć miesięcy, podczas gdy dziś kontrola trwa średnio 11 dni. Jednocześnie plan utworzenia nowych etatów w inspekcji został okrojony: zamiast 360 dodatkowych, przewidywanych jeszcze w listopadzie 2025 r., ma być ich 294. Pozwoli to zaoszczędzić na wydatkach na nowych pracowników ponad 200 mln zł w skali dekady. Eksperci ostrzegają jednak, że grozi to paraliżem kontroli i wzrostem niepewności prawnej wśród pracodawców. ©℗
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję