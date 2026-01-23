Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, czyli do 30 kwietnia 2036 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pięć hektarów bez zakazu

Minister rolnictwa, na wniosek prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż gruntów lub ich części, jeżeli będzie to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi.

Rząd tłumaczy, że dzięki zakazowi rolnicy będą mogli użytkować ziemię bez konieczności wydawania dużych kwot na jej zakup i inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Natomiast państwo, jako właściciel ziemi, zachowa kontrolę nad tym, jak jest ona używana, a przychody z dzierżawy w dużej części trafią z powrotem do rolników, np. w sytuacji suszy czy innych trudnych warunków pogodowych.

Ile gruntów wydzierżawiono

Według sprawozdania KOWR za 2024 r. powierzchnia gruntów rolnych wynosiła 1,33 mln ha, z czego 1,045 mln ha było wydzierżawione, tj. o 6,7 tys. ha więcej niż w roku poprzednim. W 2024 r. przeprowadzono 5,3 tys. przetargów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 53,3 tys. ha, z czego rozstrzygnięto 3,7 tys. przetargów obejmujących 41,7 tys. ha. Skuteczność przetargów liczbowo wyniosła 69,2 proc., powierzchniowo – 78,3 proc.