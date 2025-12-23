/> />

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 19 czerwca br. w sprawie C-200/24 uznał obowiązujący w Polsce od 2012 r. zakaz reklamowania się aptek za niezgodny z unijnym prawem. W przeszłości aptekarze bywali karani m.in. za udostępnianie informacji o możliwości płatności kartą albo o cenach poszczególnych leków i środków medycznych. TSUE stwierdził, że ta regulacja „wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu ochrony zdrowia publicznego polegającego na zwalczaniu nadmiernego spożycia produktów leczniczych”.

Nie czekając na dostosowanie polskich przepisów do wyroku TSUE, sądy administracyjne zaczęły uchylać kary nałożone na przedsiębiorców aptecznych w przeszłości oraz odstąpiły od nakładania nowych. Zaś niektórzy przedsiębiorcy – jak wskazuje samorząd aptekarski – bez obaw o sankcję wznowili praktyki reklamowe. Uregulowaniu tej praktyki oraz racjonalnemu wdrożeniu zaleceń luksemburskiego trybunału ma posłużyć przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) nowelizacja prawa farmaceutycznego (nr z wykazu: UD291).