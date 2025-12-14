Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, nazywana również działalnością nierejestrową lub nieewidencjonowaną, jest formą drobnej działalności zarobkowej, którą można prowadzić bez wpisu do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Choć formalnie nie wymaga rejestracji firmy, w świetle prawa nadal wiąże się z wieloma obowiązkami. Zgodnie z przepisami działalność nierejestrowana musi spełniać cztery kluczowe warunki:

mieć charakter zarobkowy,

być prowadzona w sposób zorganizowany,

mieć ciągłość,

być wykonywana we własnym imieniu.

Działalność gospodarcza miała umożliwiać zainteresowanym przetestowanie pomysłu na biznes. W praktyce sprowadza się do uzyskiwania dodatkowych dochodów bez konieczności ponoszenia comiesięcznych wydatków na ZUS. To ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla twórców, rękodzielników czy sprzedawców sezonowych działających na niewielką skalę.

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną w 2026 roku?

Nie każdy może prowadzić biznes w tej formie. Żeby skorzystać z działalności nierejestrowanej trzeba spełnić określone w przepisach warunki obejmujące:

limit przychodów,

okres karencji po zakończeniu wcześniejszej działalności gospodarczej.

Nowy limit przychodów w 2026 roku – co się zmienia?

Do końca 2025 roku limit przychodów z działalności nierejestrowanej liczony był miesięcznie i wynosił 75% minimalnego wynagrodzenia. W tym roku było to 3 499,50 zł. W przyszłym roku Polaków czekają ważne zmiany. Od 2026 roku wchodzą w życie korzystne nowości:

limit będzie liczony kwartalnie,

jego wysokość wyniesie 225% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 roku zostało ustalone na poziomie 4 806 zł, co oznacza, że maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej w 2026 roku wyniesie 10 813,50 zł na kwartał. Co to oznacza w praktyce? Przychód uzyskiwany z prowadzonej działalności można będzie od 2026 r. dowolnie rozłożyć w obrębie kwartału – np. więcej zarobić w jednym miesiącu, a mniej w pozostałych. Liczyć się będzie bowiem wyłącznie łączna suma z trzech miesięcy.

Okres karencji – czy coś się zmienia w 2026 roku?

Nie. Warunek karencji pozostaje bez zmian. Działalność nierejestrowaną w dalszym ciągu może prowadzić osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. A co z zawieszeniem biznesu? Jest to traktowane tak, jakby działalność nie była wykonywana. Oznacza to, że osoba, która miała firmę zawieszoną przez wymagany okres, nadal może skorzystać z działalności nierejestrowanej.

Jak liczyć przychody w działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana wiąże się z kilkoma obowiązkami. Dotyczą one przede wszystkim ewidencji przychodów. Osoby prowadzące biznes w tej formie muszą być świadome, że do przychodu wlicza się:

kwoty faktycznie otrzymane (np. gotówka, przelewy, zaliczki),

kwoty należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze zapłacone (np. wynikające z faktury lub rachunku).

Przekroczenie limitu na nierejestrowanej działalności – co dalej?

Jeżeli uzyskany przychód przekroczy kwartalny limit, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną powinna w ciągu 7 dni zarejestrować firmę w CEIDG. W przeciwnym razie naraża się na surowe konsekwencje.