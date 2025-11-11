Przypomnijmy, w 2023 r. Dania złożyła skargę o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. 2022, L 275, s. 33). Powołała się na to, że dyrektywa bezpośrednio ingeruje w określanie wysokości wynagrodzeń w państwach członkowskich i dotyczy prawa do zrzeszania się, które to dziedziny zgodnie z art. 153 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu UE nie należą do kompetencji prawodawcy Unii. Wnioskowała też o ewentualne unieważnienie regulacji, które dotyczą rokowań zbiorowych, jeśli nie uda się stwierdzić nieważności całej dyrektywy. Chodziło w szczególności o art. 4 ust. 2 – nakłada on obowiązki na te państwa członkowskie, w których mniej niż 80 proc. pracowników jest objętych układami zbiorowymi, czyli również Polskę.

Dzisiaj zapadł wyrok TSUE w tej sprawie (sygn. C-19/23). Zgodnie z nim promowanie rokowań zbiorowych przy ustalaniu wynagrodzeń zostało uznane za zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu UE. Za nieważną nie została też uznana cała dyrektywa.