„Ostatnie trzy bardzo niespokojne lata w turystyce oraz konieczność podejmowania szybkich i zdecydowanych działań przeciwdziałających kolejnym kryzysom nie uzasadniają podejmowania w obszarze prawa turystycznego radykalnych, reformatorskich działań” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resort przekonuje, że „co do zasady zmiany mają się opierać na dobrych rozwiązaniach funkcjonujących dziś w przepisach ustaw składających się na prawo turystyczne w Polsce, ma to być więc droga ewolucji, nie zaś rewolucji w tym obszarze”.

Przyjęte przez Sejm przepisy mają na celu m.in. ułatwienie przedsiębiorcom pozyskiwania obligatoryjnego zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności. Do tej pory organizatorzy turystyki musieli przedstawić jedną gwarancję bankową lub ubezpieczeniową o wartości minimalnej określonej w rozporządzeniu. Po zmianach obowiązek ten będzie spełniony także wówczas, gdy przedsiębiorca będzie posiadał kilka gwarancji o niższej jednostkowej wartości, pod warunkiem że ich łączna suma nie będzie niższa niż wymagana.

Wzmocnienie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Rząd chce również wzmocnić rolę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który ma pełnić funkcję technicznego operatora całego systemu: prowadzić elektroniczny wykaz umów o imprezy turystyczne, weryfikować terminowość zgłoszeń i w razie opieszałości przedsiębiorcy wzywać go do uzupełnienia danych. Jeśli biuro podróży zignoruje wezwanie, UFG wystąpi do marszałka województwa o jego wykreślenie z rejestru.

Kolejna nowość to rozbudowanie TFP, który zyska prawo do udzielania częściowych poręczeń finansowych na zabezpieczenie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych biur podróży. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że „poręczenie udzielone przedsiębiorcy turystycznemu z TFP nie może przekraczać 80 proc. zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań tego przedsiębiorcy względem podmiotu udzielającego gwarancji”.

Możliwość skorzystania z tego instrumentu będzie jednak obwarowana kilkoma warunkami. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać się trzyletnim, nieprzerwanym prowadzeniem działalności, brakiem zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz „należytym realizowaniem obowiązków względem UFG w okresie ostatnich 12 miesięcy”. Poręczenie nie będzie darmowe: organizator zapłaci za nie co najmniej 300 zł, a jego dokładną wysokość określi minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem finansów.

Etap legislacyjny

Ustawa uchwalona przez Sejm