Informację o ataku hakerskim na biuro podróży ITAKA Gawkowski podał w sobotę we wpisie na platformie X.

Napisał, że w związku z wyciekiem danych logowania części klientów korzystających z usług biura podróży, w kontakcie z firmą pozostają pracownicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. „Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców” - poinformował.

Szef Ministerstwa Cyfryzacji przekazał także, że w związku z atakiem klienci biura „w najbliższym czasie” będą mogli sprawdzić na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl, czy wyciek dotyczył ich kont.

Podkreślił, że w takiej sytuacji każda osoba, której dane wykradziono, powinna szybko zareagować. Gawkowski przypomniał, że w takiej sytuacji należy: zmienić hasło na wszystkich portalach, na których używało się takiego samego; włączyć logowanie dwuskładnikowe; używać menedżera haseł oraz monitorować swoje konto i skrzynkę mailową.

„Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL - wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. PESEL można zastrzec szybko w aplikacji mObywatel - warto to zrobić niezależnie od tego czy dany wyciek danych nas dotyczy” - napisał. (PAP)

