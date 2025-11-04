Kto skorzysta z ruchu bezwizowego? Polska w gronie 45 państw

Rząd Chińskiej Republiki Ludowej ogłosił decyzję o przedłużeniu zasad ruchu bezwizowego dla obywateli Polski oraz 44 innych państw. Zmiany obejmą 32 kraje europejskie, siedem krajów z Ameryki Południowej oraz m.in. Australię, Nową Zelandię, Japonię i Koreę Południową. Nowością w zestawieniu jest Szwecja, która po raz pierwszy znalazła się w gronie krajów objętych ruchem bezwizowym.

30 dni bez wizy – jakie warunki trzeba spełnić?

Dzięki zmianom podróżni z wyżej wymienionych krajów, w tym z Polski, będą mogli wjeżdżać do Chin bez konieczności uzyskania wizy na okres do 30 dni – co najmniej do 31 grudnia 2026 roku. Zasady dotyczą podróży odbywających się w celach turystycznych, biznesowych, rodzinnych lub tranzytowych.

Chiny liczą na powrót turystów i ożywienie gospodarki

Dotychczasowe przepisy miały obowiązywać jedynie do końca bieżącego roku, jednak dzięki nowemu rozporządzeniu zasady te pozostaną w mocy jeszcze przez rok. Przedłużenie ich ważności ma stanowić kolejny krok w kierunku otwarcia Chin na świat oraz - jak podkreślają tamtejsze władze - ożywienia międzynarodowej turystyki i zwiększenia liczby odwiedzających Państwo Środka, która spadła po pandemii COVID-19.