Dwudziestego siódmego października Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłosił upadłość spółki Cinkciarz.pl. Bankructwo spółki oznacza, że teraz zarząd nad majątkiem bankruta obejmie syndyk. Jego podstawowym zadaniem będzie zlikwidowanie majątku Cinkciarza, czyli jego wyprzedanie, a następnie podział uzyskanych kwot między jego wierzycieli.

Bankructwo popularnego internetowego kantoru niesie konkretne konsekwencje również dla jego klientów. Do ich grona zaliczają się poszkodowani działalnością Cinkciarza klienci, którzy w przeszłości powierzyli mu swoje pieniądze. Pytamy prawników o to, jak klienci mogą je odzyskać.

Jak odzyskać pieniądze od Cinkciarza?

- Aby uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym i móc liczyć na przynajmniej częściowy zwrot środków, konieczne jest zgłoszenie swoich wierzytelności syndykowi w systemie teleinformatycznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) – mówi Piotr Zimmerman, radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny z kancelarii Zimmerman Sierakowski Frosztęga.

Prawnik podkreśla, że samo zgłoszenie roszczeń nie daje automatycznie gwarancji uzyskania zwrotu środków (syndyk podzieli tyle pieniędzy, ile zgromadzi w masie upadłości, a kwota ta z pewnością będzie niższa niż zobowiązania spółki). Dokonanie odpowiedniego zgłoszenia stwarza jednak możliwość uzyskania przynajmniej częściowego zaspokojenia swoich roszczeń.

Jak zgłosić swoje wierzytelności?

Zapytaliśmy eksperta o wyjaśnienie, jak krok po kroku zgłosić wierzytelności w KRZ. Po pierwsze, należy założyć konto w KRZ, wypełnić przeznaczony dla zgłoszenia wierzytelności formularz (wzorzec pisma, do którego wprowadzamy dane o swoich należnościach), a następnie podpisać elektronicznie wprowadzoną treść i wysłać ją w systemie syndykowi.

- System KRZ, chociaż dostępny online dla każdego, nadal nie jest intuicyjny w obsłudze. Aby dokonać zgłoszenia wierzytelności samodzielnie, trzeba przygotować się na zadanie o wysokiej czasochłonności - podkreśla Piotr Zimmerman

Nasz rozmówca dodaje, że postępowanie upadłościowe jest procedurą wysoce sformalizowaną. W konsekwencji również zgłoszenie wierzytelności musi zawierać przynajmniej taką treść, którą ściśle sprecyzowano w przepisach (ogólne wymogi dotyczące pisma procesowego oraz te, które zawarto w art. 240 prawa upadłościowego).

Jak wypełniać formularz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Formularz zgłoszenia wypełniany w KRZ wymaga podania szeregu danych wierzyciela i przysługującej mu wierzytelności (w szczególności określenie wierzytelności, wyliczenie dowodów stwierdzających istnienie wierzytelności, zabezpieczenia związane z wierzytelnością).

- Chociaż do zgłoszenia wierzytelności nie trzeba załączać skanów dokumentów, które potwierdzają istnienie i wysokość należności wierzyciela, to jednak praktyka dowodzi, że warto to zrobić. Przedkładając syndykowi rzetelny dowód tego, że upadły jest naszym dłużnikiem, zmniejszamy ryzyko, że syndyk nie zgodzi się z naszym zgłoszeniem wierzytelności – radzi mec. Zimmerman.

Jak szybko trzeba zgłosić roszczenia?

W procedurze zgłaszania wierzytelności istotne znaczenie ma też czas. W okresie trzydziestu dni od ogłoszenia upadłości, dokonanie takiego zgłoszenia jest bezpłatne. Po tym terminie wierzyciel wraz ze zgłoszeniem wierzytelności musi dokonać uiszczenia opłaty. Wynosi ona niespełna 1300 zł.