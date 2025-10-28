Mowa o pomocy de minimis na refinansowanie zakupu i montażu inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2). To pierwszy w Polsce program, który pozwoli przewoźnikom uzyskać zwrot części poniesionych wydatków.
Opublikowane 14 października 2025 r. rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności uwzględnia poprawki postulowane przez branżę transportową w trakcie konsultacji publicznych. Najważniejsza zmiana dotyczy kolejności przyznawania dopłat.
W pierwszej turze wsparcie otrzymają firmy, które wnioskują o refundację wymiany do 10 tachografów niezależnie od wielkości floty. Dopiero po wykorzystaniu tej puli ruszy drugi etap naboru – bez limitu urządzeń.
W opinii Mateusza Włocha z Grupy Eurowag to ważna korekta w stosunku do pierwotnych założeń przepisów, które dotyczyły wyłącznie firm posiadających maksymalnie 10 pojazdów. Gdyby te bowiem weszły w życie, mogłyby ograniczyć szansę na dopłaty głównie do najmniejszych podmiotów. Teraz zasady są bardziej zrównoważone. Każdy przewoźnik niezależnie od wielkości floty będzie mógł skorzystać z dofinansowania przynajmniej na tachografy do części pojazdów. To dobra wiadomość dla średnich i dużych firm, które poniosły na to duże koszty – komentuje.
Na co można liczyć
Dofinansowanie obejmuje wymianę tachografów na urządzenia inteligentne G2V2, wymagane przepisami rozporządzenia 165/2014 w wersji zmienionej przez pakiet mobilności.
Zwrot wyniesie maksymalnie 3 tys. zł na jeden pojazd, przy czym dopłata stanowi pomoc de minimis i będzie wypłacana po zrealizowaniu wymiany tachografu oraz złożeniu wniosku potwierdzającego montaż.
Uwaga! Całkowity budżet programu to 319 678 800 zł, co – jak wylicza Ministerstwo Infrastruktury – pozwoli na objęcie wsparciem około 106 600 pojazdów przy maksymalnej kwocie refundacji.
Według danych producentów tachografów w Polsce wymieniono już ok. 150 tys. urządzeń. Oznacza to, że blisko 70 proc. z nich może być kwalifikowane do refundacji.
Jak złożyć wniosek o dopłatę do tachografów
Nabór wniosków o dopłaty do tachografów prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru pojawi się co najmniej 14 dni przed startem na stronie internetowej Agencji. Termin składania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2026 r., jednak w praktyce nabór może zakończyć się wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane środki z puli KPO.
O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność wpływu wniosków. Z tego powodu warto przygotować dokumenty wcześniej.
▶ Elektroniczne zgłoszenie
Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal ARiMR. Dostęp do formularza wymaga uwierzytelnienia przez login.gov.pl (profil zaufany lub e-dowód).
Uwaga! Nie będzie możliwości dostarczenia dokumentów w wersji papierowej ani przez ePUAP.
W formularzu wnioskodawca musi wskazać:
- dane identyfikujące firmę i numer licencji wspólnotowej,
- numery rejestracyjne pojazdów, dla których dokonano wymiany tachografu,
- dane warsztatu, który przeprowadził montaż,
- numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana refundacja.
ARiMR zweryfikuje dane przewoźnika na podstawie wykazu GITD, co umożliwi szybkie potwierdzenie uprawnienia do pomocy.
▶ Niezbędne dokumenty
Przedsiębiorcy powinni mieć ich gotowy komplet już w momencie otwarcia naboru. Rozporządzenie precyzuje, że do wniosku należy dołączyć m.in.:
- oświadczenie przewoźnika potwierdzające zakup i instalację nowego tachografu G2V2,
- zaświadczenie lub fakturę z warsztatu uprawnionego do montażu urządzenia wraz z datą wykonania usługi,
- wydruk danych technicznych z tachografu G2V2 (numer seryjny, typ, data kalibracji),
- kopię licencji wspólnotowej lub innego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (np. dowód rejestracyjny, umowa leasingu).
Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca działa w grupie kapitałowej, powinien przygotować informację o powiązaniach w celu prawidłowego rozliczenia pomocy de minimis.
▶ Wypłata dofinansowania
Środki będą wypłacane po pozytywnej weryfikacji wniosku, czyli po złożeniu kompletu dokumentów i potwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych.
Dofinansowanie jest refundacją, nie zaliczką, dlatego najpierw przewoźnik musi ponieść koszty wymiany tachografu. Po wypłacie otrzyma zaświadczenie o pomocy de minimis, które będzie musiał uwzględnić przy kolejnym ubieganiu się o wsparcie publiczne.
Jak nie stracić dofinansowania
Uzyskanie dopłaty to dopiero pierwszy krok. Przewoźnik, który otrzymał refundację, musi pamiętać, że ARiMR może w każdej chwili zażądać dokumentów potwierdzających prawidłowość montażu tachografu i zgodność pojazdu z danymi we wniosku.
W ramach programu przewoźnik jest zobowiązany:
- nie demontować ani nie wymieniać urządzenia G2V2 na inne, niespełniające unijnych wymogów,
- prowadzić dokumentację eksploatacyjną tachografu przez okres pięciu lat od otrzymania dopłaty,
- przechowywać faktury, wydruki i protokoły montażowe, które potwierdzają zgodność z danymi z wniosku,
- udostępnić dokumenty na żądanie ARiMR lub GITD, w tym podczas kontroli na drodze.
Naruszenie tych obowiązków może skutkować koniecznością zwrotu pomocy wraz z odsetkami.
Pomoc de minimis
Dopłata do tachografów stanowi pomoc de minimis, czyli wsparcie udzielane w ramach limitu 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat obrotowych. Przewoźnik, który korzystał wcześniej z innych form takiej pomocy (np. dopłat do leasingu, paliwa, szkoleń kierowców), musi sprawdzić, czy nowa refundacja nie przekroczy progu.
ARiMR będzie weryfikować limit na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz informacji z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP).
Jeśli limit został już niemal wyczerpany, przedsiębiorca może złożyć wniosek tylko w granicach dostępnego pułapu.
Program dla różnych firm
Nowy system dopłat został zaprojektowany tak, aby był dostępny zarówno dla najmniejszych firm rodzinnych, jak i dużych operatorów flotowych. W praktyce sposób ubiegania się o wsparcie zależy od skali działalności i stopnia zaawansowania w wymianie urządzeń.
▶ Scenariusz nr 1: mikroprzewoźnik z pięcioma pojazdami
Mała firma transportowa obsługująca lokalne przewozy już w lipcu 2024 r. wymieniła tachografy na modele G2V2, ponosząc koszt ok. 14 tys. zł.
Dzięki nowemu programowi może się teraz ubiegać o refundację do 3 tys. zł za każdy pojazd.
▶ Scenariusz nr 2: średnia firma z flotą 40 pojazdów
Średni przewoźnik, który prowadzi działalność w kilku oddziałach operacyjnych (w bazach transportowych zlokalizowanych w różnych województwach) i ma flotę ok. 40 pojazdów wymienił już część tachografów, a na pozostałe chce uzyskać wsparcie.
W jego przypadku kluczowe będzie odpowiednie zaplanowanie udziału w naborze:
- w pierwszej turze warto zgłosić 10 pojazdów, by skorzystać z szybszej ścieżki refundacji,
- w drugim etapie naboru złożyć kolejny wniosek – dlatego warto równolegle przygotować dokumentację dla pozostałych pojazdów.
W firmach działających w kilku bazach transportowych warto już teraz wyznaczyć jedno centrum odpowiedzialne za koordynację składania wniosków (np. dział finansowy lub compliance), które zbierze faktury, protokoły montażu i dane pojazdów z poszczególnych lokalizacji. Pozwoli to uniknąć dublowania zgłoszeń i zapewni pełną kontrolę nad wykorzystaniem limitu pomocy de minimis.
▶ Scenariusz nr 3: duży operator flotowy
Duże przedsiębiorstwa, które mają kilkaset pojazdów i prowadzą transport międzynarodowy, mogą traktować pierwszy etap jako pilotaż. Bo choć otrzymanie przez nie dopłaty na 10 tachografów może się wydawać pomocą symboliczną, pozwoli to sprawdzić procedury i przetestować system składania wniosków. Po zniesieniu limitu zyskają możliwość objęcia wsparciem na tachografy całej floty (oczywiście w liminach pomocy de minimis).
Dla największych firm udział w programie to również element polityki ESG – wspiera cyfryzację, transparentność i zgodność z unijnymi wymogami środowiskowymi. A jest to coraz częściej warunkiem udziału w przetargach europejskich. ©℗
Kto może skorzystać z dopłat
Przewoźnicy drogowi, którzy:
- są ujęci w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (dotyczy pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej),
- posiadają licencję wspólnotową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika,
- wyposażyli pojazd w tachograf G2V2 zgodny z wymogami UE (okres kwalifikowalności zostanie określony w regulaminie naboru ARiMR),
- posiadają dokument potwierdzający montaż w uprawnionym warsztacie. ©℗
Kary za brak tachografów G2V2
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2021/1228 w samochodach ciężarowych muszą być zamontowane smart tachografy G2V2. Czas na wymianę upłynął 18 sierpnia. Jeśli tego do tej pory nie zrobiono, Inspekcja Transportu Drogowego w razie kontroli drogowej, może nałożyć na firmy wysokie kary, nawet do 12 tys. zł (art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).
Za granicą wysokość kary dla kierowców m.in. za jazdę z nieważnym tachografem lub brak urządzenia może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy euro – w zależności od kraju.
Konsekwencje mogą dotknąć nie tylko kierowcę, lecz także jego pracodawcę, który zobowiązuje pracownika do jazdy pojazdem wyposażonym w niezgodne z prawem urządzenie lub bez niego. ©℗
Podstawa prawna
Podstawa prawna
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. z 2025 r. poz. 1385)
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 60 s. 1; ost.zm. Dz.Urz UE z 2020 r. L 249 s. 1)
• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1228 z 16 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/799 w odniesieniu do wymogów dotyczących budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów inteligentnych oraz ich elementów składowych (Dz.Urz. UE z 2021 r. L 273, s. 1)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję