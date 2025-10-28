Mowa o pomocy de minimis na refinansowanie zakupu i montażu inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2). To pierwszy w Polsce program, który pozwoli przewoźnikom uzyskać zwrot części poniesionych wydatków.

Opublikowane 14 października 2025 r. rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności uwzględnia poprawki postulowane przez branżę transportową w trakcie konsultacji publicznych. Najważniejsza zmiana dotyczy kolejności przyznawania dopłat.

W pierwszej turze wsparcie otrzymają firmy, które wnioskują o refundację wymiany do 10 tachografów niezależnie od wielkości floty. Dopiero po wykorzystaniu tej puli ruszy drugi etap naboru – bez limitu urządzeń.

W opinii Mateusza Włocha z Grupy Eurowag to ważna korekta w stosunku do pierwotnych założeń przepisów, które dotyczyły wyłącznie firm posiadających maksymalnie 10 pojazdów. Gdyby te bowiem weszły w życie, mogłyby ograniczyć szansę na dopłaty głównie do najmniejszych podmiotów. Teraz zasady są bardziej zrównoważone. Każdy przewoźnik niezależnie od wielkości floty będzie mógł skorzystać z dofinansowania przynajmniej na tachografy do części pojazdów. To dobra wiadomość dla średnich i dużych firm, które poniosły na to duże koszty – komentuje.

Na co można liczyć

Dofinansowanie obejmuje wymianę tachografów na urządzenia inteligentne G2V2, wymagane przepisami rozporządzenia 165/2014 w wersji zmienionej przez pakiet mobilności.

Zwrot wyniesie maksymalnie 3 tys. zł na jeden pojazd, przy czym dopłata stanowi pomoc de minimis i będzie wypłacana po zrealizowaniu wymiany tachografu oraz złożeniu wniosku potwierdzającego montaż.

Uwaga! Całkowity budżet programu to 319 678 800 zł, co – jak wylicza Ministerstwo Infrastruktury – pozwoli na objęcie wsparciem około 106 600 pojazdów przy maksymalnej kwocie refundacji.

Według danych producentów tachografów w Polsce wymieniono już ok. 150 tys. urządzeń. Oznacza to, że blisko 70 proc. z nich może być kwalifikowane do refundacji.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do tachografów

Nabór wniosków o dopłaty do tachografów prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru pojawi się co najmniej 14 dni przed startem na stronie internetowej Agencji. Termin składania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2026 r., jednak w praktyce nabór może zakończyć się wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane środki z puli KPO.

O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność wpływu wniosków. Z tego powodu warto przygotować dokumenty wcześniej.

▶ Elektroniczne zgłoszenie

Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal ARiMR. Dostęp do formularza wymaga uwierzytelnienia przez login.gov.pl (profil zaufany lub e-dowód).

Uwaga! Nie będzie możliwości dostarczenia dokumentów w wersji papierowej ani przez ePUAP.

W formularzu wnioskodawca musi wskazać:

dane identyfikujące firmę i numer licencji wspólnotowej,

numery rejestracyjne pojazdów, dla których dokonano wymiany tachografu,

dane warsztatu, który przeprowadził montaż,

numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana refundacja.

ARiMR zweryfikuje dane przewoźnika na podstawie wykazu GITD, co umożliwi szybkie potwierdzenie uprawnienia do pomocy.

▶ Niezbędne dokumenty

Przedsiębiorcy powinni mieć ich gotowy komplet już w momencie otwarcia naboru. Rozporządzenie precyzuje, że do wniosku należy dołączyć m.in.:

oświadczenie przewoźnika potwierdzające zakup i instalację nowego tachografu G2V2,

zaświadczenie lub fakturę z warsztatu uprawnionego do montażu urządzenia wraz z datą wykonania usługi,

wydruk danych technicznych z tachografu G2V2 (numer seryjny, typ, data kalibracji),

kopię licencji wspólnotowej lub innego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (np. dowód rejestracyjny, umowa leasingu).

Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca działa w grupie kapitałowej, powinien przygotować informację o powiązaniach w celu prawidłowego rozliczenia pomocy de minimis.

▶ Wypłata dofinansowania

Środki będą wypłacane po pozytywnej weryfikacji wniosku, czyli po złożeniu kompletu dokumentów i potwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych.

Dofinansowanie jest refundacją, nie zaliczką, dlatego najpierw przewoźnik musi ponieść koszty wymiany tachografu. Po wypłacie otrzyma zaświadczenie o pomocy de minimis, które będzie musiał uwzględnić przy kolejnym ubieganiu się o wsparcie publiczne.

Jak nie stracić dofinansowania

Uzyskanie dopłaty to dopiero pierwszy krok. Przewoźnik, który otrzymał refundację, musi pamiętać, że ARiMR może w każdej chwili zażądać dokumentów potwierdzających prawidłowość montażu tachografu i zgodność pojazdu z danymi we wniosku.

W ramach programu przewoźnik jest zobowiązany:

nie demontować ani nie wymieniać urządzenia G2V2 na inne, niespełniające unijnych wymogów,

prowadzić dokumentację eksploatacyjną tachografu przez okres pięciu lat od otrzymania dopłaty,

przechowywać faktury, wydruki i protokoły montażowe, które potwierdzają zgodność z danymi z wniosku,

udostępnić dokumenty na żądanie ARiMR lub GITD, w tym podczas kontroli na drodze.

Naruszenie tych obowiązków może skutkować koniecznością zwrotu pomocy wraz z odsetkami.

Pomoc de minimis

Dopłata do tachografów stanowi pomoc de minimis, czyli wsparcie udzielane w ramach limitu 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat obrotowych. Przewoźnik, który korzystał wcześniej z innych form takiej pomocy (np. dopłat do leasingu, paliwa, szkoleń kierowców), musi sprawdzić, czy nowa refundacja nie przekroczy progu.

ARiMR będzie weryfikować limit na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz informacji z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP).

Jeśli limit został już niemal wyczerpany, przedsiębiorca może złożyć wniosek tylko w granicach dostępnego pułapu.

Program dla różnych firm

Nowy system dopłat został zaprojektowany tak, aby był dostępny zarówno dla najmniejszych firm rodzinnych, jak i dużych operatorów flotowych. W praktyce sposób ubiegania się o wsparcie zależy od skali działalności i stopnia zaawansowania w wymianie urządzeń.

▶ Scenariusz nr 1: mikroprzewoźnik z pięcioma pojazdami

Mała firma transportowa obsługująca lokalne przewozy już w lipcu 2024 r. wymieniła tachografy na modele G2V2, ponosząc koszt ok. 14 tys. zł.

Dzięki nowemu programowi może się teraz ubiegać o refundację do 3 tys. zł za każdy pojazd.

▶ Scenariusz nr 2: średnia firma z flotą 40 pojazdów

Średni przewoźnik, który prowadzi działalność w kilku oddziałach operacyjnych (w bazach transportowych zlokalizowanych w różnych województwach) i ma flotę ok. 40 pojazdów wymienił już część tachografów, a na pozostałe chce uzyskać wsparcie.

W jego przypadku kluczowe będzie odpowiednie zaplanowanie udziału w naborze:

w pierwszej turze warto zgłosić 10 pojazdów, by skorzystać z szybszej ścieżki refundacji,

w drugim etapie naboru złożyć kolejny wniosek – dlatego warto równolegle przygotować dokumentację dla pozostałych pojazdów.

W firmach działających w kilku bazach transportowych warto już teraz wyznaczyć jedno centrum odpowiedzialne za koordynację składania wniosków (np. dział finansowy lub compliance), które zbierze faktury, protokoły montażu i dane pojazdów z poszczególnych lokalizacji. Pozwoli to uniknąć dublowania zgłoszeń i zapewni pełną kontrolę nad wykorzystaniem limitu pomocy de minimis.

▶ Scenariusz nr 3: duży operator flotowy

Duże przedsiębiorstwa, które mają kilkaset pojazdów i prowadzą transport międzynarodowy, mogą traktować pierwszy etap jako pilotaż. Bo choć otrzymanie przez nie dopłaty na 10 tachografów może się wydawać pomocą symboliczną, pozwoli to sprawdzić procedury i przetestować system składania wniosków. Po zniesieniu limitu zyskają możliwość objęcia wsparciem na tachografy całej floty (oczywiście w liminach pomocy de minimis).

Dla największych firm udział w programie to również element polityki ESG – wspiera cyfryzację, transparentność i zgodność z unijnymi wymogami środowiskowymi. A jest to coraz częściej warunkiem udziału w przetargach europejskich. ©℗

Ramka 1

Kto może skorzystać z dopłat Przewoźnicy drogowi, którzy:

są ujęci w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (dotyczy pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej),

posiadają licencję wspólnotową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika,

wyposażyli pojazd w tachograf G2V2 zgodny z wymogami UE (okres kwalifikowalności zostanie określony w regulaminie naboru ARiMR),

posiadają dokument potwierdzający montaż w uprawnionym warsztacie. ©℗

Ramka 2

Kary za brak tachografów G2V2 Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2021/1228 w samochodach ciężarowych muszą być zamontowane smart tachografy G2V2. Czas na wymianę upłynął 18 sierpnia. Jeśli tego do tej pory nie zrobiono, Inspekcja Transportu Drogowego w razie kontroli drogowej, może nałożyć na firmy wysokie kary, nawet do 12 tys. zł (art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym). Za granicą wysokość kary dla kierowców m.in. za jazdę z nieważnym tachografem lub brak urządzenia może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy euro – w zależności od kraju. Konsekwencje mogą dotknąć nie tylko kierowcę, lecz także jego pracodawcę, który zobowiązuje pracownika do jazdy pojazdem wyposażonym w niezgodne z prawem urządzenie lub bez niego. ©℗