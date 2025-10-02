Apel Rzecznika MiŚP

Rozporządzenie (UE) 2020/1054, stanowiące część tzw. „Pakietu Mobilności I”, nałożyło na przedsiębiorców transportu drogowego obowiązek wyposażenia pojazdów w inteligentne tachografy drugiej wersji. Wymóg ten dotyczy pojazdów użytkowanych w międzynarodowym transporcie drogowym, wyposażonych w starsze typy tachografów.

Proces tzw. retrofittingu podzielono na dwa etapy: do 31 grudnia 2024 r. wymiana tachografów analogowych i cyfrowych pierwszej generacji, a do 18 sierpnia 2025 r. tachografów inteligentnych pierwszej wersji.

Koszty zakupu i montażu nowych tachografów w całości obciążyły przewoźników, co w obecnych warunkach gospodarczych stanowi poważne wyzwanie finansowe. Branża transportu drogowego zmaga się bowiem ze spowolnieniem gospodarczym, inflacją, rosnącymi kosztami paliwa i opłat drogowych oraz nieuczciwą konkurencją przewoźników spoza UE.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wielokrotnie apelował o stworzenie mechanizmu wsparcia, który pozwoli przedsiębiorcom odzyskać część kosztów obowiązkowej wymiany tachografów. W wyniku tych działań w ramach ostatniej rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności poszerzono zakres inwestycji E2.2.1 o możliwość refinansowania zakupu i montażu nowych tachografów. Na ten cel przeznaczono 319,7 mln zł.

Pomoc de minimis na częściowe refinansowanie wymiany tachografów

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis na częściowe refinansowanie wymiany tachografów. Do projektu uwagi zgłosił Rzecznik MŚP i te najbardziej istotne z nich zostały uwzględnione:

doprecyzowanie zasad pomocy, w tym przesłanki określające wysokość wsparcia – dotacja uzależniona od faktycznego kosztu poniesionego przez przewoźnika, potwierdzonego fakturą; maksymalna kwota wsparcia wyniesie 3 000 zł na pojazd,

doprecyzowanie definicji pojazdu – wsparcie obejmie wyłącznie pojazdy ujęte w wykazie GITD wg. Stanu na dzień 18 sierpnia br., natomiast jeśli chodzi o pojazdy potencjalnie kwalifikujące się do wsparcia, to w przygotowanym regulaminie naboru zostanie doprecyzowane, że pomocą będą objęte tylko te pojazdy, w których wymiana tachografu nastąpiła między 21 sierpnia 2023 r. a 18 sierpnia 2025 r.,

doprecyzowanie terminów – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie zobowiązana do ogłaszania terminów naborów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, a zasady rozpatrywania wniosków znajdą się w regulaminie naboru.

"Od wielu miesięcy apelowałam o stworzenie mechanizmu, który pozwoli zmniejszyć koszty wymiany tachografów ponoszone przez polskich przewoźników. Cieszę się, że nasze postulaty zostały uwzględnione przez Ministerstwo Infrastruktury. To realne wsparcie finansowe, które pomoże przedsiębiorcom przetrwać trudny okres, dostosować się do unijnych wymogów i utrzymać konkurencyjność na europejskim rynku transportowym", podkreśliła Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.