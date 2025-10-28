Projekt nowelizacji ustawy, którego autorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wynika z niego, że spod reżimu prawa zamówień publicznych wyjęte zostaną inwestycje, których celem będzie zapewnienie miejsc schronienia lub noclegu, systemów łączności, usług informatycznych, a także wykrywanie zagrożeń, powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie. Projekt przewiduje, że zasada ta nie znajdzie zastosowania, gdy inwestycje będą finansowane z różnych źródeł. W takich przypadkach będą obowiązywać procedury wynikające m.in. z umów międzynarodowych.

Dodatkowo planuje się wprowadzenie modyfikacji, które ułatwią podmiotom ochrony ludności sprawniejsze gospodarowanie pieniędzmi w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dzięki zmianom będą one mogły zaciągać zobowiązania wykraczające poza jeden rok budżetowy i elastycznie zarządzać środkami programu. To pozwoli szybciej reagować na zmieniające się potrzeby, bez konieczności każdorazowej zmiany uchwały Rady Ministrów.

Miejsca doraźnego schronienia

Resort spraw wewnętrznych planuje też doprecyzować przepisy dotyczące miejsc doraźnego schronienia (MDS). Od 1 stycznia 2026 r. każdy nowy budynek wielorodzinny oraz obiekt użyteczności publicznej z garażem podziemnym (lub inną częścią podziemną), a także sam garaż podziemny, dla którego wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony po 31 grudnia 2025 r., będzie musiał być zaprojektowany tak, aby można było w nim zorganizować MDS. Podstawowym parametrem MDS jest jego pojemność, która dziś nie jest jasno określona, co budzi wątpliwości wśród projektantów i deweloperów.

Dlatego też projekt doprecyzowuje, że będzie ona wynosić:

w budynku wielorodzinnym, nie mniej niż liczba osób stanowiąca iloraz łącznej powierzchni użytkowej mieszkań i wskaźnika 25 mkw. na osobę,

w budynku użyteczności publicznej, nie mniej niż liczba osób stanowiąca iloraz powierzchni użytkowej budynku i wskaźnika 15 mkw. na osobę,

w garażu podziemnym, nie mniej niż liczba osób stanowiąca dwukrotność liczby miejsc postojowych, jeśli wcześniejsze wyliczenia nie dają większej liczby.

Jednocześnie pojemność MDS nie może przekraczać liczby osób stanowiącej iloraz 75 proc. powierzchni kondygnacji podziemnej lub garażu podziemnego i wskaźnika 1,5 mkw. na osobę.

Projekt doprecyzowuje też, że kontrola obiektów zbiorowej ochrony prowadzona przez nadzór budowlany obejmie wymagania dotyczące miejsc doraźnego schronienia.

Nowe zasady ewidencjonowania

Nowe przepisy porządkować będą także zasady ewidencjonowania miejsc przeznaczonych do zorganizowania MDS oraz obiektów wcześniej określanych jako „przydatne do zorganizowania miejsc doraźnego schronienia”. Wprowadzono rozróżnienie: druga z tych kategorii, nazwana w projekcie „miejscami przydatnymi do tymczasowego ukrycia ludności”, obejmie różne obiekty, które nie spełniają wymogów schronów, ukryć ani MDS, ale zapewniają podstawową ochronę przed przejściowymi zagrożeniami, np. nagłymi zjawiskami pogodowymi, ostrzałem z broni małokalibrowej czy atakami niewielkich dronów z ładunkami wybuchowymi. Do tej kategorii będą zaliczane również obiekty w trakcie postępowania o uznanie za budowlę ochronną. Nie będą one stanowić nowej kategorii obiektów zbiorowej ochrony, nie będą wyznaczane w trybie administracyjnym, nie będą gwarantować pełnej ochrony i nie będą musiały być stale dostępne. Dane o tych miejscach będą gromadzone w ewidencji, a ich zgłaszanie będzie należało do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. ©℗