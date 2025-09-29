Po ataku rosyjskich dronów nasiliły się kampanie edukacyjne w sprawie przygotowania na sytuację kryzysową. Ale gdzie właściwie trzeba się w razie czego udać z plecakiem ewakuacyjnym? Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Pożarniczej, dr inż. Magdalena Gikiewicz podkreśliła, że przede wszystkim nie należy wpadać w panikę.

W przypadku alarmu nie należy wpadać w panikę

- Kluczowe jest podjęcie racjonalnych działań. Informacje o zagrożeniu będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych stron rządowych, alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale także Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz mediów, zatem należy włączyć radio lub telewizję – wskazała.

Przypomniała, że osoby zaalarmowane lub powiadomione są zobowiązane, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, do podjęcia działań przygotowawczych, które mają na celu ochronę życia, zdrowia, mienia.

- W miarę możliwości należy również przekazywać informacje o zagrożeniu i zasadach postępowania osobom, które mogły tych sygnałów nie usłyszeć. Są to na przykład dzieci, osoby starsze, chore czy też osoby z niepełnosprawnościami – dodała.

Należy bezwzględnie stosować się do komunikatów służb

Gikiewicz zwróciła uwagę, że bezwzględnie należy stosować się do komunikatów służb, które w zależności od rodzaju zagrożenia mogą zalecać pozostanie w domu, udanie się do miejsca doraźnego schronienia, miejsca ukrycia lub do schronu.

Pytana o miejsca doraźnego schronienia, w których można się ukryć, wyjaśniła, że gdy słyszymy taki sygnał alarmowy, będąc na zewnątrz, zaleca się zejść do przejścia podziemnego, piwnicy, garażu. Skuteczną ochronę mogą również zapewnić masywne klatki schodowe.

- Przede wszystkim należy unikać otwartych przestrzeni, przeszklonych wiat, kładek, ale także miejsc znajdujących się koło billboardów i pod masztami. Nie wolno przebywać na placach, mostach i skrzyżowaniach. Ze względu na to, że może zdarzyć się awaria zasilania, nie należy korzystać z wind – wymieniła.

Brak schronów największy problemem, stosujmy zasadę dwóch ścian

Może zdarzyć się sytuacja, że po uruchomieniu sygnału alarmowego odpowiednie organy podadzą informację, iż należy udać się do schronu. Obecnie PSP i inspektorat budowlany prowadzą inwentaryzację tych obiektów. Pojawia się zatem pytanie, co w sytuacji, kiedy takiego schronu obok nas nie ma lub nie wiemy, gdzie znajduje się najbliższy z nich. Ekspertka, pytana o taką sytuację, oceniła, że to właśnie będą najczęściej spotykane problemy.

- Będąc w domu lub w pracy, bo taka sytuacja również może nas tam zastać, pamiętajmy o zasadzie dwóch ścian. Musimy jak najszybciej przemieścić się do pomieszczenia zlokalizowanego w środku budynku, najlepiej bez okien i oddzielonego od elewacji dwiema pełnymi ścianami. To może być na przykład łazienka – wyjaśniła. Dodała, że ważne jest odsunięcie się od szyb i przeszkleń.

Dopytywana, jak można przygotować się na sytuację kryzysową, by zminimalizować ryzyko wpadnięcia w panikę, ekspertka oceniła, że do przygotowań dobrze podchodzić w kompleksowy sposób.

- Trzeba zadbać o podstawowe aspekty zdrowia, czyli zdrowe żywienie, odpowiednią ilość snu, aktywną i regularną aktywność fizyczną. Równie ważne jest zdrowie psychiczne, szczególnie w kontekście wpływu informacji na nasze emocje. Ale cały czas trzeba również poszerzać swoją wiedzę na temat reagowania w sytuacjach zagrożenia - wymieniła. Przydatne może być ustalenie wcześniej zasad postępowania dla każdego członka rodziny, opracowanie planu.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, wcześniej to oczywiście przygotować, kto odpowiada za zamknięcie okien, odcięcie dopływu wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych, gazowych, zabranie plecaków ewakuacyjnych – zauważyła. Zwróciła także uwagę na zwierzęta domowe i hodowlane - każdy powinien pomyśleć o ich zabezpieczeniu w razie wystąpienia zagrożenia.

Należy skompletować zapasy żywnościowe na minimum 3 dni

Gikiewicz podkreśliła, że ważne jest przygotowanie zapasów domowych na minimum 3 dni. Wśród nich musi znaleźć się jedzenie i picie - minimum 3 litry wody na osobę na dobę.

- Żywność musi być gotowa do spożycia, czyli niewymagająca gotowania ani chłodzenia. To jest bardzo istotne, bo mogą nas spotkać różne sytuacje, nawet takie, gdzie nie będzie energii elektrycznej – zaznaczyła.

Kolejnymi istotnymi rzeczami w zapasach domowych są apteczka, a w niej leki osobiste i opaska uciskowa, podstawowe środki higieny, środki dezynfekcyjne, worki na śmieci, wiadro z pokrywką. - Pamiętajmy również o oświetleniu i o łączności - radio na baterie wraz z ich zapasem, latarka, naładowany telefon, powerbank, świeczki. Warto mieć gotówkę w różnych nominałach – dodała.

Wśród innych potrzebnych rzeczy ekspertka wymieniła odzież, koc lub śpiwór, ale również podstawowy sprzęt. - Na przykład taśmę, folię czy zestawy do uszczelniania. Przydadzą się, jeżeli przyjdzie nam na przykład uszczelnić swoje okna przed wtargnięciem jakiejś substancji chemicznej lub zatrzymaniem ciepła - wyjaśniła.

Najważniejsze porady na wypadek zagrożenia: