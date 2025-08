Nie. Pracownica może wykorzystać maksymalnie 34 tygodnie urlopu rodzicielskiego, gdyż z 9 tygodni tego urlopu może skorzystać tylko pracownik – ojciec dzieci (jeżeli tego nie zrobi, ta część urlopu przepadnie). W przypadku, gdy pracownica wykorzysta urlop rodzicielski w podziale na pięć części, pracownik – będący ojcem dzieci nie będzie mógł wykorzystać swoich dziewięciu tygodni tego urlopu, nawet gdyby zmienił zdanie w tej sprawie.

UZASADNIENIE

Wymiar urlopu rodzicielskiego przy urodzeniu bliźniąt lub większej liczby dzieci

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (np. bliźniąt), pracownicy – będący rodzicami dzieci mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 43 tygodni (tak samo byłoby np. w przypadku urodzenia trojaczków). Gdyby co najmniej u jednego z dzieci stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, urlop rodzicielski przysługiwałby w wymiarze do 67 tygodni (zamiast do 43 tygodni).

Każdy z rodziców ma prawo do dziewięciu tygodni urlopu – i nie może go przekazać

Każdemu z pracowników – będących rodzicami dziecka przysługuje wyłączne prawo do dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego ze wskazanego wymiaru urlopu. Tego prawa nie można przenieść na drugiego z pracowników – będących rodzicami dziecka (nawet, gdyby dany rodzic nie chciał skorzystać ze swojej części urlopu rodzicielskiego).

Ile tygodni urlopu rodzicielskiego może wykorzystać matka przy urodzeniu zdrowych bliźniąt

W przypadku urodzenia zdrowych bliźniąt pracownica może zatem skorzystać maksymalnie z 34 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Co się dzieje, gdy matka wykorzysta cały urlop w pięciu częściach

Ponadto urlop rodzicielski może zostać podzielony maksymalnie na 5 części. Jeżeli pracownica wykorzysta przysługujący jej urlop rodzicielski w pięciu częściach, pracownik – ojciec dzieci nie będzie już mógł skorzystać z tego urlopu.