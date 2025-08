To, co jeszcze dwie dekady temu wydawało się nie do pomyślenia, właśnie staje się faktem. Marka Nokia, która przez lata symbolizowała niezawodność i była synonimem telefonii komórkowej, znika z rynku smartfonów. Decyzja zapadła — HMD Global, obecny producent urządzeń z logo Nokia, traci wyłączne prawo do posługiwania się legendarną marką.