Co prawda większość z nich będzie miała zastosowanie dopiero do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r., lecz są też i takie, które już obowiązują – od 26 października, tj. od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) w Dzienniku Ustaw. Warto zapoznać się z jednymi i drugimi, by zorientować się, w jakim zakresie wpłyną one na bieżące podatkowe rozliczenia firm oraz obowiązki księgowych.