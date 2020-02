Włochy: Już 51 osób zarażonych koronawirusem; dwie osoby zmarły

Do 51 wzrosła w sobotę we Włoszech liczba osób zakażonych koronawirusem - podały władze regionów Lombardia i Wenecja Euganejska na północy, gdzie jest ognisko zachorowań. Od piątku zmarły dwie starsze osoby. To pierwsze śmiertelne ofiary wirusa w tym kraju.