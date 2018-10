Podczas czwartkowej rozmowy w TVP Info, Wójcik podkreślił, że kraje wspólnotowe nie powinny ingerować w polski wymiar sprawiedliwości. Jak zaznaczył, "Polska jest krajem praworządnym".

"Cała ta zadyma, odbywająca się również przy udziale zagranicy, pan Timmermans chociażby, słynny komisarz, który zapomina, jak w jego kraju regulowane są pewne rzeczy. Nas pouczają, jak trybunał powinien funkcjonować, u niego trybunału nie ma. Nas poucza, jak władza wykonawcza nie może wpływać na żadne rzeczy, u niego władza wykonawcza decyduje o tym, kto może być sędzią" - powiedział Wójcik.

Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans we wtorek w Luksemburgu ponownie skrytykował kontynuowanie przez rząd Polski zmian w Sądzie Najwyższym. "To mnie martwi, ponieważ nie uważam, żeby to była słuszna droga" - powiedział Timmermans.

Wójcik podkreślił, że "wymiar sprawiedliwości pozostaje absolutnie poza sferą prawa wspólnotowego". Dodał, że temat korelacji między prawem wspólnotowym a krajowym w Niemczech poruszany był już w latach 80.

"Dokonuje się pewnej manipulacji, że my chcemy polexitu, a my tylko pytamy o to, o co inni pytali znacznie wcześniej. Niemcy już w 2009 przyjęły w jednym z orzeczeń, że wymiar sprawiedliwości niemieckiej jest poza sferą regulacji wspólnoty" - powiedział Wójcik.