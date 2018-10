"Dziś w nocy do gdańskiego #Naftoport.u dotarł tankowiec New Vision ze 130 tys. ton #ropa z Nigerii, która trafi do płockiego zakładu" - czytamy na profilu spółki w serwisie Twitter.

Wcześniej w tym miesiącu PKN Orlen informował, że tankowiec z ładunkiem 130 tys. ton ropy typu Bonny Light z Nigerii dotrze do Gdańska w połowie października.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.