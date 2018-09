"Wspieramy pomysł budowy Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA), bo ułatwi ona podróż do Lublina mieszkańcom Kraśnika, Puław, Świdnika czy Lubartowa" - powiedział Bittel. "To także mniej samochodów wjeżdżających do miasta i tym samym mniejsze zanieczyszczenia powietrza" – dodał podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Koncepcja LKA zakłada wykorzystanie zmodernizowanej lub obecnie modernizowanej infrastruktury kolejowej na terenie woj. lubelskiego - m.in. na liniach do Warszawy, Stalowej Woli, Łukowa. W ramach LKA mają również zostać zbudowane nowe stacje kolejowe.

W LKA wykorzystane byłoby 13 stacji kolejowych, w tym także te, które już powstały w ramach innych inwestycji realizowanych przez kolej, bądź są modernizowane obecnie. Powstaną cztery stacje w Lublinie i jedna w Maryninie. "Koszt budowy tych stacji szacowany jest od ok. 2 mln zł do 6,4 mln zł" - mówił pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej Tomasz Gontarz. "Aby LKA docierała do Kraśnika Fabrycznego (do Fabryki Łożysk Tocznych) należałoby zbudować dodatkowy przystanek kolejowy na tamtejszej bocznicy" - mówił. Gontarz podawał, że wstępny szacunkowy koszt odbudowy bocznicy to ok. 30 mln zł, a w wariancie zelektryfikowanym ok. 40 mln zł.

Dla rozwoju LKA potrzebna jest budowa łącznicy pomiędzy liniami nr 7 i nr 68 w Lublinie. Członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch w ubiegłym tygodniu mówił, że "powstała koncepcja, aby wybudować łącznicę".

"Decyzja PKP PLK o budowie łącznicy pomiędzy linią kolejową 68 a linią kolejową 7 przybliża nas do startu Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej" - powiedział PAP Gontarz. "Dzięki niej pociągi towarowe jeżdżące na trasie Północ - Południe będą mogły ominąć stacje Lublin Główny. To daje możliwość wytrasowania większej liczby pociągów osobowych przez Lublin. Co jest niezbędne do tego by kolej aglomeracyjna mogła zafunkcjonować" – powiedział Tomasz Gontarz. Jak dodał, "zyskają na niej także przewoźnicy towarowi, którzy będą mogli szybciej dostarczyć ładunek do stacji docelowej".

Zdaniem Gontarza koszt studium wykonalności dla nowych przystanków Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, łącznicy linii 7 i 68 oraz przystanku na bocznicy w Kraśniku Fabrycznym szacowany jest na ok. około 1,5 mln zł. Natomiast koszt ich budowy na około 90 mln zł".

Łączny koszt infrastruktury do obsługi Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (perony, tory, łącznica) to około 100 mln zł, w tym sama łącznica może kosztować ok. 25 mln zł. Budowa LKA wymaga zaangażowania finansowego ze strony PKP PLK, Miasta Lublin oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.